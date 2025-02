Inflation im Jänner auf 3,2 Prozent gestiegen

Der Wegfall der strompreisdämpfenden Maßnahmen hat die Inflation im Jänner stark nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise waren im Schnitt um 3,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat. "Das Auslaufen der Strompreisbremse, der Anstieg der Netzentgelte bei Strom und Erdgas und die Anhebung von Erneuerbaren-Förderung und CO2-Steuer haben die Teuerung in Österreich zu Jahresbeginn 2025 steigen lassen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.