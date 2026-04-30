Ölpreis und Inflation steigen: Worauf wartet die EZB noch?

Am Donnerstag kam der Rohölpreis von seinem Mehrjahreshoch etwas zurück. Die Preissprünge auf dem Welt-Ölmarkt bleiben aufgrund der Krise am Golf enorm.

So lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent am Donnerstagnachmittag wieder bei 114 Dollar und damit rund sechs Prozent unter dem Vortageswert. In der Früh war der Brent-Preis zeitweise auf gut 126 Dollar und damit den höchsten Stand seit 2022 gestiegen.

Die Pattstellung am Golf und neue militärische Optionen gegen den Iran, die im Weißen Haus diskutiert werden, gelten als Ursache für die Preisrallye. Am Beginn des Iran-Krieges Ende Februar lag der Brent-Preis noch bei rund 70 US-Dollar je Fass. Der Preis-Anstieg in zwei Monaten beträgt demnach zwischen rund 60 und 80 Prozent.

Wenig verwunderlich ist, dass mit dem Anstieg der Rohölpreise auch die Energiepreise insgesamt – vom Tanken bis zum Heizen – steigen und deshalb die Inflation wieder zulegt.