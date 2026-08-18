Beim Feuerfestkonzern RHI Magnesita steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Der bisherige Vertriebschef Gustavo Franco übernimmt mit 1. November 2026 den Posten des Chief Executive Officer (CEO). Franco folgt auf Langzeitchef Stefan Borgas, der nach zehn Jahren aus dieser Funktion ausscheidet.

Der künftige Vorstandschef ist seit 2001 bei Magnesita tätig. Franco bekleidete seither verschiedene Führungspositionen in Süd- und Nordamerika sowie in Europa. Nach dem Zusammenschluss von RHI und Magnesita im Jahr 2017 leitete er die kommerzielle Integration der beiden Unternehmen und zog 2019 in den Vorstand ein. Aktuell ist er als Chief Customer Officer für den globalen Vertrieb, die regionale Geschäftsentwicklung sowie die Bereiche Einkauf und Lieferkette zuständig.