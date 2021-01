So pflanzt man Wintergemüse an

Wenn man an Gemüse aus dem eigenen Garten denkt, dann hat das meistens mit dem Frühling zu tun. Man zieht Pflänzchen vor, wenn sie stark genug sind und die Witterung stimmt, kommen sie ins Beet. Im Sommer wird dann geerntet, bis in den Frühherbst hinein. Den halben Herbst liegt das Beet dann brach, die Wintermonate sowieso.

Frisches Gemüse im Winter

Dass es auch anders geht, zeigt Heidi Lorey, Autorin von „Wintergemüse“. „Alle Wintergemüse vertragen kältere Temperaturen gut, viele sind zudemfrosthart.“ Dazu zählen Kohlarten, Wurzelgemüse, Zwiebel- und Blattgemüse, also Karotten, Porree, Spinat und Salat zum Beispiel. Der große Vorteil: So hat man auch in der kalten Jahreszeit frisches Gemüse.

Richtige Sorten wählen