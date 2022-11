Sehenswert: Die Gewinner des Bauherrenpreises 2022

Der Bildungscampus Nüziders in Vorarlberg wurde nach Plänen von Fink Thurnher Architekten für die Gemeinde Nüziders saniert und um einen Neubau für die Volksschule mit Lern-Clustern

erweitert: Turnhallen, Musikraum und ein Neubau sind entstanden. Das Raumprogramm wurde auf den Kopf gestellt, die Volksschule zog in den Neubau, der Kindergarten in die sanierten Räume der Volksschule.