Natürliche Tischdeko: Geschmückt mit Nüssen und Federn

Serviettenringe

Die schlichten Serviettenringe fügen sich ideal in die natürliche Tischdeko ein und sind innerhalb weniger Minuten umgesetzt. Benötigte Materialien: Nüsse, Vogelfeder, Ringschrauben + Jutekordel, Sprühlack in Weiß und Gold.

Umsetzung: Wie auch schon bei den Anhängern wird zunächst die kleine Ringschraube vorsichtig in die Nuss gedreht. Anschließend wird die Nuss, je nach Geschmack, in Gold oder Weiß lackiert (oder auch natürlich belassen). Zum Schluss wird noch die Jutekordel durch die Ringschraube gefädelt, die Feder eingebunden und dann mehrmals um die Serviette gewickelt. Tipp: Besonders hübsch sehen die Serviettenringe in Kombination mit schlichten Leinen-Servietten und dezenten Trockenblumen aus.