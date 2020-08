Kann ich einen Kostenersatz für sanierte Fenster einholen?

In unserer Wohnungseigentümergemeinschaft hat bisher jeder selbst die Sanierung der Fenster bezahlt. Nun hat eine Eigentümerin die Rechnung für den Fenstertausch der Hausverwaltung zur Bezahlung vorgelegt. Diese hat die Rechnung beglichen. Wie kann ein Kostenersatz für jene Eigentümer geregelt werden, die ihre Fenster getauscht und selbst finanziert haben?

Elke Hanel-Torsch: Fenster zählen zu den allgemeinen Teilen der Liegenschaft. Die Eigentümergemeinschaft ist zu deren Erhaltung verpflichtet. Eine abweichende Vereinbarung ist möglich. Diese muss schriftlich getroffen werden und sämtliche Miteigentümer müssen zustimmen. Liegt eine solche Vereinbarung nicht vor, hat die Hausverwaltung die notwendigen Arbeiten zu veranlassen. Diejenigen, die ihre Fenster selbst getauscht haben, können im Nachhinein einen Kostenersatz einfordern. Ein solcher kann 30 Jahre lang geltend gemacht werden.



Ich wohne seit über 50 Jahren in einer Mietwohnung und habe alle Renovierungen selbst finanziert. Das Haus wurde nun verkauft und der neue Besitzer hat Abbruch angemeldet und mir eine Ablöse von 50.000 Euro angeboten. Das deckt in keiner Weise meine Kosten. Wie viel Ablöse kann ich verlangen?

Elke Hanel-Torsch: Für den Einbau einer Heizung kann etwa ein Ersatz verlangt werden. Allerdings vermindert sich dieser Ersatz jährlich um zehn Prozent. Darüber hinaus kann ein Vermieter für den Auszug aus einer Wohnung freiwillig eine Ablösesumme anbieten. Die Höhe hängt davon ab, ob der Mieter einen unbefristeten Vertrag hat, wie hoch der Mietzins ist und ob man den Mieter auch ohne der Zahlung einer Ablösesumme aus der Wohnung bekommt. Sollte der Abbruch genehmigt werden, stellt dies einen Kündigungsgrund dar. Der Vermieter hat in diesem Fall ein Ersatzobjekt zur Verfügung zu stellen. Der Mieter hat die Wahl, dieses Angebot anzunehmen oder eine Geldentschädigung zu begehren.