Fünf Wohntrends der Zukunft: So wollen wir jetzt wohnen

Auch in der Inneneinrichtung steht eine Kehrtwende bevor. Das habe der Sturm auf die Baumärkte gezeigt. Horx Strathern: „Während wir jeden Tag auf dem Sofa gesessen sind, haben wir uns irgendwann gefragt, aus welchem Material der Bezug eigentlich ist.“ Teilweise sei die Luftqualität in der Wohnung schlechter als draußen, weil so viele Giftstoffe in den Produkten enthalten sind. Dessen werden sich die Menschen bewusst und investieren in gesunde und nachhaltige Möbel. Das komme auch bei großen Möbelketten an.

5. Das Home wird smarter

Der Hype der herkömmlichen Smart Homes ist vorbei, davon ist Oona Horx Strathern überzeugt: „Wir wollen kein überdigitalisiertes Zuhause. Durch die Corona-Krise ist das Interesse am Smart Home zurückgefallen – und das wird eine Weile so bleiben.“