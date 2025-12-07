Millionen-Deals von Kitzbühel bis Wien: So teuer kauft Österreich

Österreichs Immobilienmarkt ist voller Gegensätze: In der neuen willhaben-Grundbuchanalyse über das zweite Quartal 2025 sorgt ein unerwarteter Spitzenreiter für Überraschung.

Während in Kitzbühel Millionen-Villen den Besitzer wechseln und ein burgenländisches Grundstück größer als 40 Fußballfelder verkauft wird, verzeichnet Rust , Österreichs kleinste Stadt, die meisten Wohnimmobilienkäufe pro Einwohner - und überholt damit sogar die großen Metropolen.

Mit 637 Transaktionen führt zwar Graz-Stadt die landesweite Rangliste an. Dahinter folgen Linz-Stadt (366), Salzburg-Stadt (353), Baden (321) sowie Innsbruck-Land (317).

Doch im Verhältnis zur Einwohnerzahl schafft es ein anderer Ort auf Platz 1: Rust (Burgenland) liegt hier überraschend vor Wien-Währing, Salzburg-Stadt, Mistelbach und Klagenfurt-Stadt. Auf 1.000 Einwohner kommen in Rust rund 3 Immobilien-Transaktionen.

Ein überraschender Spitzenwert, der auf hohe Nachfrage bei limitiertem Angebot schließen lässt. Die wenigsten Käufe pro Einwohner entfielen auf den Bezirk Rohrbach (Oberösterreich). Hier sind es lediglich 0,64 Transaktionen pro 1.000 Einwohner.