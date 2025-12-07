Millionen-Deals von Kitzbühel bis Wien: So teuer kauft Österreich
Zusammenfassung
- Rust erzielt die meisten Wohnimmobilienkäufe pro Einwohner und überholt damit große Städte.
- Kitzbühel und Salzburg dominieren das Luxussegment mit Rekordpreisen für Einfamilienhäuser und Wohnungen.
- Wien führt bei Mega-Deals, während die größten Grundstücksverkäufe im Burgenland und ländlichen Regionen stattfinden.
Österreichs Immobilienmarkt ist voller Gegensätze: In der neuen willhaben-Grundbuchanalyse über das zweite Quartal 2025 sorgt ein unerwarteter Spitzenreiter für Überraschung.
Während in Kitzbühel Millionen-Villen den Besitzer wechseln und ein burgenländisches Grundstück größer als 40 Fußballfelder verkauft wird, verzeichnet Rust, Österreichs kleinste Stadt, die meisten Wohnimmobilienkäufe pro Einwohner - und überholt damit sogar die großen Metropolen.
Graz bleibt Kauf-Hotspot
Mit 637 Transaktionen führt zwar Graz-Stadt die landesweite Rangliste an. Dahinter folgen Linz-Stadt (366), Salzburg-Stadt (353), Baden (321) sowie Innsbruck-Land (317).
Doch im Verhältnis zur Einwohnerzahl schafft es ein anderer Ort auf Platz 1: Rust (Burgenland) liegt hier überraschend vor Wien-Währing, Salzburg-Stadt, Mistelbach und Klagenfurt-Stadt. Auf 1.000 Einwohner kommen in Rust rund 3 Immobilien-Transaktionen.
Ein überraschender Spitzenwert, der auf hohe Nachfrage bei limitiertem Angebot schließen lässt. Die wenigsten Käufe pro Einwohner entfielen auf den Bezirk Rohrbach (Oberösterreich). Hier sind es lediglich 0,64 Transaktionen pro 1.000 Einwohner.
Luxussegment: Tirol und Salzburg dominieren weiterhin
Im Premiumbereich verzeichnet nach wie vor die Alpenregion Österreichs höchste Preise:
- 6,8 Mio. Euro für ein Einfamilienhaus in Kitzbühel - österreichweiter Rekord
- 6,36 Mio. Euro in Salzburg-Stadt
- 6,0 Mio. Euro in Reith bei Kitzbühel
Auch am Wohnungsmarkt wurden beeindruckende Preise erzielt: Die teuerste Wohnung wechselte um 4,55 Mio. Euro in Maria Wörth den Eigentümer.
Mega-Deals: Wien spielt in einer eigenen Liga
Im gesamten Grundbuch (alle Objektarten) führt Wien mit Abstand:
- 79 Mio. Euro - Zinshausanteil (Wien-Brigittenau)
- 43 Mio. Euro - Gebäude in der Leopoldstadt
- 35 Mio. Euro - Objekt in Linz
Ungewöhnlich: Kärnten verzeichnet mit einem 10,5-Millionen-Euro-Waldverkauf in Malta seinen bislang größten Einzeldeal des Jahres.
Riesen-Grundstücke: Burgenland gewinnt das Flächenrennen
Der größte Flächenverkauf des Quartals fand ebenfalls nicht in den Ballungsräumen statt, sondern auf dem Land:
- 301.429 m² in Wallern (Burgenland) - Platz 1 österreichweit
- 152.572 m² in Feldkirchen (Kärnten)
- 131.998 m² in Gerasdorf bei Wien
Damit bestätigt sich ein Trend: Großflächen wechseln zunehmend außerhalb der Städte die Eigentümer.
Analysiert wurden von willhaben alle Verbücherungen mit Kaufvertragsdatum zwischen 1. April und 30. Juni 2025. Aufgrund teils langer Grundbuchprozesse erfolgt die Auswertung jeweils ein Quartal zeitversetzt.
Datengrundlage: österreichisches Grundbuch via IMMOunited.
