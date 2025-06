Zinshäuser in Wien: Historisches Erbe als Immobilieninvestition

Zinshaus in der Nähe der Nationalbank in der Garnisongasse im 9. Bezirk von JP Immobilien.

„Wir legen viel Wert auf die Fassade und das Stiegenhaus, sie sind die Visitenkarte des Hauses“, so Akhavan und verweist auf Gebäude wie in der Garnisongasse und am Spittelberg, die saniert wurden bzw. gerade werden. „Das Eck-Zinshaus am Spittelberg ist mit 12.000 Quadratmetern sehr groß“, so Akhavan. Durchschnittliche Zinshäuser verfügen über rund 2.500 bis 3.000 m2 Nutzfläche. „Es verfügt über eine riesige Kuppel.

Wir haben den Dachboden ausgebaut, nun wird die Fassade gemacht“, so der Zinshaus-Experte. Das Gebäude in der Garnisongasse in Wien- Alsergrund wurde gerade frisch saniert, der Dachboden ausgebaut und die Fassade beleuchtet. „Alles wurde im Originalzustand wieder hergestellt, sogar die Vergoldungen von einem Restaurator gemacht“, beschreibt Akhavan.