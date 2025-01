Zimmerpflanzen im Winter: So überstehen Ihre Grünlieblinge die kalte Jahreszeit

Im Winter sind nicht nur die Tage besonders kurz, auch das Licht ist weniger intensiv. „Vor allem exotische Pflanzenarten reagieren besonders empfindlich auf die wenigen Sonnenstrahlen. Daher sollte man seine Pflanzen an lichtdurchflutete Orte stellen“, sagt Bettina Bayer-Grilz von Bellaflora.“ Ihr Tipp: „Entstauben Sie bei großblättrigen Grünpflanzen die Blätter regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch. Dies wirkt wie ein Verwöhnprogramm.“ Kann man seinen Pflanzen nicht allzu helle Orte bieten, muss man nicht gleich aufgeben: Die Investition in eine besondere UV-Lampe für Pflanzen lohnt sich, damit diese gut über den Winter kommen.

Weniger gießen und düngen

In den Wintermonaten gehen die meisten Pflanzen in eine Ruhephase. Sie wachsen nicht so schnell und benötigen daher auch weniger Wasser als üblicherweise. Gibt man Zimmerpflanzen zu viel Wasser, kann es zu Wurzelfäulnis kommen. Als Faustregel gilt: Ist die oberste Erdschicht trocken, kann man unbesorgt gießen. Pflanzen mögen es übrigens, wenn sie mit zimmerwarmem Wasser gegossen werden. „Auch Dünger kann im Winter weggelassen werden, um die Ruhephase der Pflanze nicht zu stören“, so die Pflanzenexpertin.