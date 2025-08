Wohnen im Wolkenkratzer: Zwischen Himmel und Alltag

Doch wie lebt es sich wirklich dort oben? Wie funktioniert der Alltag? Und was macht ein Hochhaus lebenswert? Thomas Wetzstein, Geschäftsführer Vasko+Partner Ingenieure wohnt selbst im 30. Stock des Marina Tower , großzügige Loggia inklusive. „Die Aussicht Richtung Innenstadt und Donaucity ist beeindruckend“, erzählt er. „Die Nähe zum Wasser sowie das Wohnkonzept, kombiniert mit der Infrastruktur ringsum, waren für mich kaufentscheidend.“ Tatsächlich zählt das Umfeld des Hochhauses im zweiten Bezirk mit Marina-Deck, Prater-Nähe, U-Bahn-Station und Nahversorgung zu den Vorzügen beider Projekte. Was im Alltag auffällt: Aufzüge spielen eine zentrale Rolle. „Normalerweise funktioniert das reibungslos“, sagt Wetzstein. „Bei Stoßzeiten muss man mit zwei Minuten Wartezeit rechnen. Nur bei einem Fehlalarm sind einmal alle Lifte ausgefallen – das war unangenehm, aber nach 15 Minuten erledigt.“ Matthias Stanek nimmt die Höhenlage ebenfalls gelassen: „Manchmal braucht man halt etwas Geduld. Es gibt zwei Highrise-Lifte für die Wohnungen ab dem 27. Stockwerk und zwei Lowrise-Lifte für die Stockwerke 5 bis 27, damit reduzieren sich die Wartezeiten“.

Für Architekt Andreas Schmitzer von A01 architects war Windschutz schon in der Planungsphase ein zentrales Thema: „Wir haben die Form und Ausrichtung des Gebäudes schon früh digital simuliert und im Windkanal getestet. So konnten wir die Windbelastung reduzieren – vor allem auf den Balkonen und Terrassen. Auch die Pflanztröge wirken als Pufferzone gegen Fallwinde“.

Lärm sei bei geschlossenen Fenstern in beiden Fällen kein Thema. „Man hört rein gar nichts“, sagen die beiden Towerbewohner unisono. Nur wenn Fenster oder Terrassentüren geöffnet sind, bekommt man den Verkehr unten mit. Für Stanek sei es aber nicht laut und „gehört zum Stadtleben dazu“. Wetzstein lobt die Wohnraumlüftung, die in den höher gelegenen Stockwerken standardmäßig verbaut wurde. „Bei offenen Fenstern sind allerdings die U-Bahn, die Bahntrasse und auch der Verkehr auf dem Handelskai hörbar“, erzählt er. Glücklicherweise wohnt der 51-Jährige auf der Südosttangenten-abgewandten Seite. „Es kann sein, dass dies auf der anderen Seite doch ein Problem ist.“

Für die Architekten der modernen Hochhäuser in Österreich geht es längst um mehr als nur Wohnen: Christoph Zechner spricht beim Marina Tower von einem „Brückenschlag zum Donauufer“ und einem urbanen Quartier mit Mischnutzung und geringem Flächenverbrauch. Auch Andreas Schmitzer betont: „Die Lage von Danube Flats, direkt an der Neuen Donau und die Bademöglichkeit vor der Haustüre, ist ein Alleinstellungsmerkmal in Wien.“ Die Verbindung aus Naturraum, Infrastruktur und städtischer Verdichtung sei aus seiner Sicht beispielhaft.

Was in Zahlen oft untergeht: Österreich ist kein klassisches Hochhausland, das Gros der Wohnbauten bleibt niedrig. Nur in Wien gibt es 87 Gebäude, die offiziell als Hochhäuser gelten, darunter etwa ein Dutzend mit primärer Wohnnutzung. Laut Definition spricht man ab einer Gebäudehöhe von 35 Metern oder zehn Obergeschoßen von einem Hochhaus. In anderen Bundesländern sind solche Tower rar. Die bedeutendsten stehen in Linz (Bruckner Tower, ca 99 Meter), Graz (Smart City Tower, ca. 60 Meter) und Innsbruck (Reichenau, ca. 55 Meter) – meist sind sie Teil größerer Entwicklungsgebiete.

Zurück in Wien ist man da längst weiter: „Das Danube Flats Projekt war für uns eine besonders schöne Aufgabe und eine große Chance“, sagt Architekt Schmitzer. „Dank eines umsichtigen Bauherrn konnten wir das Projekt trotz der langen Projektzeit von mehr als zehn Jahren erfolgreich abschließen und ein neues Landmark für Wien schaffen.“