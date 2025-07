Tageslicht als Schlüssel zu gesunder Architektur

Mangelware Licht

In diesem Jahr stand ein Thema im Fokus: die Rolle von Licht für Gesundheit, Stimmung und räumliches Empfinden. Unter dem Titel „Daylight Design and its Impact on Humans and Spaces“ diskutierten eine Wissenschaftlerin, ein Architekt und eine Nachhaltigkeitsexpertin in den Pas Normal Studios – einem lichtdurchfluteten Kreativraum im Norden der Stadt – über die Architektur von morgen.

Was unter freiem Himmel selbstverständlich ist, ist im modernen Alltag Mangelware. Heute verbringen wir bis zu 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen, oft bei künstlichem Licht – zu schwach am Tag, zu hell in der Nacht. Die Folgen sind gravierend: Fehlgeleitete Lichtreize stören unseren Schlaf, fördern depressive Verstimmungen und sind laut Studien sogar mit Stoffwechselstörungen und erhöhtem Krankheitsrisiko verbunden. „Helle Tage, dämmrige Abende und dunkle Nächte sollten kein Luxus sein. Sie sind für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden von grundlegender Bedeutung“, so die Neurowissenschaftlerin Selma Tir von der Universität Oxford beim Panelgespräch.