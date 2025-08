Traumhaft residieren: Die schönsten Ferienhäuser am Mittelmeer

Durchatmen, loslassen und einfach einmal entspannen – und das am besten in einem ganz besonderen Ferienhaus. Die renommierte Journalistin Christine von der Pahlen nimmt in ihrem neuen Bildband „Secret Hideaways“ die Leser mit auf eine inspirierende Reise zu den schönsten Ferienhäusern rund ums Mittelmeer – entlang der Küsten Italiens, Spaniens, Frankreichs und Griechenlands.

Der exklusive Bildband ist eine Hommage an die mediterrane Lebensart und stellt rund 30 der bezauberndsten und luxuriösesten Ferienhäuser vor. Jedes der vorgestellten Refugien bietet nicht nur atemberaubende Einblicke in Architektur und Interior, sondern erzählt auch die persönliche Geschichte seiner Besitzer.

Für Christine von der Pahlen ist Reisen ihr Leben. Ihre Begeisterung teilte sie jahrelang im Reiseresort des Frauenmagazins „Madame“ und auf ihrem persönlichen Blog. Ihre Motivation für das Buch erklärt sie so: „Man spürt neuerdings immer häufiger die Sehnsucht nach Entschleunigung. Man will mit unberührter Natur auf Tuchfühlung gehen, sucht Rückzugsorte, die inneren Frieden versprechen – Ferienhäuser, die einen für kurze Zeit von allem befreien, was den normalen Alltag ausmacht“, so die Autorin.