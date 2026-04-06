Wohnungskauf: Warum der Erstbezugsaufschlag steigt

Bestandswohnungen in Österreich sind traditionell günstiger als neu errichtete Objekte. In den vergangenen Jahren haben ältere Eigentumswohnungen preislich nachgegeben – während Erstbezugswohnungen stetig teurer werden. Der Aufschlag resultiert aus den steigenden Baukosten, höheren energetischen Standards als im Bestand (hier muss eventuell erst die Gasheizung getauscht werden, der Energieausweis zeigt schlechtere Werte) und steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten.

Neubauten sind in der Anschaffung also teurer – dafür können Vermieter im Neubau auch höhere Mieten verlangen, weil diese meist nicht gesetzlich gedeckelt sind. Dieser sogenannte Erstbezugsaufschlag steigt weiter, das geht aus einer aktuellen Erhebung des Maklernetzwerks Remax Austria hervor. Dass Neubauwohnungen und auch generalsanierte Wohnungen teurer sind als jene mit erkennbaren Spuren der Vorbewohner, verstehe sich von selbst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/Mindaugas Dulinskas/istockphoto Schon etwas abgewohnte Küche in einer Bestandswohnung.