Welche Zustimmung brauche ich für den Bau eines Wintergartens?

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den Bau eines Wintergartens auf der Terrasse einer Eigentumswohnung geht.

FRAGE: Ich will auf der Terrasse meiner Eigentumswohnung einen Wintergarten errichten. Brauche ich dafür die Zustimmung der anderen Eigentümer? Auch die Zustimmung der Eigentümer, die nur einen Stellplatz in der Garage haben, aber keine Wohnung im Haus? Erfordert der Wintergarten-Bau ein neues Nutzwertgutachten?