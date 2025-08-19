Ist die Zustimmung aller für das Verlegen eines Glasfaserkabels nötig?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 25. August 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Verlegung eines Glasfaserkabels geht.

FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümerin eines Reihenhauses mit sechs Wohnungseigentümern in Wien. Jedem Haus ist ein Grundstück zugeordnet, zu den Grundstücken führt vom gemeinsamen Parkplatz ein gemeinsamer Gehweg. Ein Wohnungseigentümer will für sein Haus Glasfaserkabel verlegen lassen. Dazu müsste man auf dem Weg, der allen Wohnungseigentümern anteilsmäßig gehört, eine Künette graben (30 cm breit, 40-60 cm tief).

Die anderen fünf Wohnungseigentümer sind dagegen, da sich der Weg im Laufe der Jahre verdichtet hat (Kies, Sand, kein Beton) und durch das Aufgraben möglicherweise eine Senkung entstehen könnte. Ist es möglich, dass das Glasfaserkabel ohne unser Einverständnis verlegt wird, bzw. benötigt er die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt?