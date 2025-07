Braucht es einen neuen Mietvertrag, wenn einer der beiden Mieter auszieht?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 14. Juli 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Scheidung eines Paares geht. Beide waren Mieter einer gemeinsamen Wohnung.

FRAGE: Ich vermiete meine Eigentumswohnung, zunächst auf drei Jahre, dann um weitere drei und schließlich um vier Jahre. Gibt es ein Problem, wenn man eine Mietwohnung mehr als zehn Jahre vermietet? Ich habe an ein Ehepaar vermietet, das nun geschieden wurde, beide standen im Mietvertrag. Die Mieterin verbleibt in der Wohnung. Soll ich einen neuen Vertrag mit ihr abschließen?