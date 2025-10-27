Wo darf ich mein Balkonkraftwerk montieren?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 3. November 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Abrechnung der Heizkosten in einem Wohnhaus geht.

FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümer und habe aufgrund der hohen Energiepreise, die mein Budget sehr belasten, ein Balkonkraftwerk an meiner Außenfläche montiert.

Da sich an der Balkonbrüstung bereits zwei Blumenkästen befinden, habe ich das Balkonkraftwerk dort montiert, wo der Rauchfangkehrer-Aufstieg ist, auch weil dort die Sonne so schön hinfällt. Muss ich den Verwalter um Erlaubnis fragen, ob ich das Balkonkraftwerk montieren darf?