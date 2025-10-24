Wasserschaden beim neu errichteten Haus: Muss der Errichter Schadenersatz leisten?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 3. November 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Schadenersatz geht.

FRAGE: Ich bin Hausbesitzer und es gibt einen kleinen Nässeschaden in der Nähe der Terrassentüre. Die Firma, die das Haus errichtet hat, versucht, den Schaden zu beheben, aber der nasse Fleck kommt immer wieder. Habe ich Anspruch auf Gewährleistung oder Schadenersatz?

