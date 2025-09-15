Darf der Verwalter Zusatzhonorare zu seinem Honorar verrechnen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 22. September 2025, von 10 bis 11 Uhr.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Extragebühren geht, die der Hausverwalter verrechnet.

FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümer. Meine Verwaltung verrechnet Extragebühren zu ihrem Honorar. Für Reparaturen stellt sie als „Bauaufsicht“ Honorare in Rechnung.

Wenn ich in das Konto der Wohnungseigentümergemeinschaft und Belege Einsicht nehmen darf: Darf die Verwaltung für die Stunde meiner Anwesenheit im Büro der Verwaltung ein Extrahonorar verlangen als Zeitaufwand?