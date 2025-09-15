Darf der Verwalter Zusatzhonorare zu seinem Honorar verrechnen?
Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Extragebühren geht, die der Hausverwalter verrechnet.
FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümer. Meine Verwaltung verrechnet Extragebühren zu ihrem Honorar. Für Reparaturen stellt sie als „Bauaufsicht“ Honorare in Rechnung.
Wenn ich in das Konto der Wohnungseigentümergemeinschaft und Belege Einsicht nehmen darf: Darf die Verwaltung für die Stunde meiner Anwesenheit im Büro der Verwaltung ein Extrahonorar verlangen als Zeitaufwand?
Thomas Sochor: Nach Ihrer Darstellung ist der Verwalter Ihrer Wohnungseigentumsanlage bei der Verrechnung seines Honorars kreativ bzw. erfinderisch. Das Verwaltungshonorar gehört zu den Aufwendungen für die Liegenschaft und unterliegt somit der Abrechnungspflicht des Verwalters nach § 20 Abs. 3 WEG iVm § 34 WEG.
In Ihrem Fall empfiehlt sich die Verwaltervollmacht bzw. den Verwaltervertrag dahingehend zu prüfen, ob für den von Ihnen geschilderten Fall Regelungen getroffen wurden.
Relevant ist in diesem Zusammenhang, dass der Verwalter auf Verlangen jedem Wohnungseigentümer Auskunft über den Inhalt des Verwaltungsvertrags, besonders über die Entgeltvereinbarungen und den Umfang der vereinbarten Leistungen, zu geben hat.
Fordern Sie den Verwalter schriftlich auf, er möge mitteilen, auf welcher Rechtsgrundlage er das „Extrahonorar“ für den Zeitaufwand im Zusammenhang mit Ihrer Einsichtnahme fordert.
