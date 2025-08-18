Stimmt es, dass die Wertsicherung im Mietvertrag unzulässig sein kann?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 25. August 2025, von 10 bis 11 Uhr.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Wertsicherung im Mietvertrag geht.

FRAGE: Ich bin Mieter in einem Zinshaus. Die Hausverwaltung hat mir ein Erhöhungschreiben für den Hauptmietzins unter Berufung auf die Wertsicherungsvereinbarung im Mietvertrag geschickt, weil sich der Verbraucherpreisindex (VPI) geändert hat. Ich habe gehört, dass Wertsicherungsvereinbarungen unzulässig sind. Stimmt das? Wie kann ich das prüfen lassen?