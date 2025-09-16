Wie setzen wir durch, dass der Terrassenbelag getauscht wird?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 22. September 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Kostentragung der Erneuerung des Terrassenbelags geht.

FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümer, unser Gebäude wird generalsaniert, konkret die Fassade, die Balkone und die Fenster. Zu meiner Wohnung gehört eine Terrasse, diese wird nicht saniert, heißt es von der Hausverwaltung, lediglich wandseitig, wo der Verputz weggenommen wird.

Wir wollen den Terrassenbelag, es handelt sich um alte Waschbetonplatten, gerne tauschen und würden uns auch an den Kosten beteiligen. Dies auch deshalb, weil wir den Verdacht haben, dass der Belag nicht mehr dicht ist. Wie können wir das durchsetzen?