Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 25. August 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Meldepflicht von Mietern geht.

FRAGE: Kann man jemanden in der Wohnung melden, der dort nicht wohnt? Ein Bekannter hat eine Eigentumswohnung, die er vermieten will. Er selbst wohnt in einer kleineren Mietwohnung. Er will, dass der künftige Mieter seinen Wohnsitz in der kleineren Wohnung anmeldet, während er selbst in der größeren gemeldet bleiben will, obwohl er dort nicht mehr wohnt. Ist das möglich?