Wer haftet, wenn die Drainage des Nachbarn Wasser in mein Haus leitet?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 25. August 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Niveauveränderung am Nachbargrundstück samt Drainageerrichtung geht.

FRAGE: Mein Haus in Hanglage grenzt an einen Gemeindebau in einem Dorf. Auf der Liegenschaft des Gemeindebaus wurde eine Stützmauer samt Hochbeet errichtet, gleichzeitig wurde eine Niveauveränderung vorgenommen. Seit eine Drainage unter der Mauer gemacht wurde, hatte ich bereits zum zweiten Mal Wasser im Keller.

Ich habe mich an die Gemeinde gewendet, doch sie reagiert nicht. Kann ich mich an die Bezirkshauptmannschaft wenden?