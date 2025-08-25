Wer haftet, wenn die Drainage des Nachbarn Wasser in mein Haus leitet?
Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Niveauveränderung am Nachbargrundstück samt Drainageerrichtung geht.
FRAGE: Mein Haus in Hanglage grenzt an einen Gemeindebau in einem Dorf. Auf der Liegenschaft des Gemeindebaus wurde eine Stützmauer samt Hochbeet errichtet, gleichzeitig wurde eine Niveauveränderung vorgenommen. Seit eine Drainage unter der Mauer gemacht wurde, hatte ich bereits zum zweiten Mal Wasser im Keller.
Ich habe mich an die Gemeinde gewendet, doch sie reagiert nicht. Kann ich mich an die Bezirkshauptmannschaft wenden?
Nicole Neugebauer-Herl: Die Bezirkshauptmannschaft ist in Ihrem Fall keine Ober- oder Aufsichtsbehörde der Gemeinde. Allerdings ist die Gemeinde als Eigentümerin eines Gemeindebaus zivilrechtlich für bauliche Änderungen an ihrem Grundstück haftbar, die unzulässige Immissionen auf Ihrem benachbarten Grundstück – wie hier in den Keller eindringendes Wasser – zur Folge haben.
Nach § 364 Abs 2 ABGB kann der Eigentümer eines Grundstücks dem Nachbarn die von seinem Grund ausgehenden Einwirkungen insoweit untersagen, als sie das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstücks wesentlich beeinträchtigen. Eine unmittelbare Zuleitung ist nach dem zweiten Satz dieser Bestimmung ohne besonderen Rechtstitel unter allen Umständen unzulässig.
Während Auswirkungen der natürlichen Beschaffenheit des Nachbargrundes hinzunehmen sind, gilt dies nicht für Änderungen der natürlichen Gegebenheiten, die zu Immissionen auf den Nachbargrund führen, wie dies etwa bei einer Veränderung der natürlichen (Wasser)-Abflussverhältnisse durch ein Bauwerk (Drainage) oder der Änderung einer natürlichen Regenabflusssituation der Fall ist.
Ich empfehle Ihnen daher, anwaltliche Unterstützung einzuholen und die Gemeinde zur Beseitigung der Drainage und Ersatzleistung für den durch das eindringende Wasser entstandenen Schaden aufzufordern. Falls keine Einigung erzielt werden kann, ist die Gemeinde gerichtlich zu belangen.
