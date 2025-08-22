Wo kann ich die Abrechnung der Heizkosten überprüfen lassen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 25. August 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Verlegung eines Glasfaserkabels geht.

FRAGE: Ich bin Mieterin einer Mietwohnung in Wien und der Heizungszähler weist eine geringere Zahl an Verbrauchseinheiten auf als in der Betriebskosten-Abrechnung angegeben. Ich habe daher die Heizkosten in der Höhe von 505 Euro reklamiert, weil ich in der Abrechnungsperiode nie geheizt habe. Ich habe die Auskunft bekommen, dass es sich bei diesem Betrag um Netzkosten handelt. Ich möchte, dass jemand die Heizkostenabrechnung überprüft, an wen kann ich mich wenden?