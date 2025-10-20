Was kann ich gegen das Brummen eines Kühlgeräts im Keller des Hauses tun?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Lärmbelästigung durch ein Kühlgerät geht.

FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümerin im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses, in dem sich auch ein Lebensmittelgeschäft befindet. Ein Kühlgerät des Lebensmittelgeschäfts befindet sich unter meiner Wohnung im Keller des Hauses. Das Gerät brummt tagsüber und in der Nacht. Manchmal vibriert sogar der Fußboden.

Ich kann wegen der Lärmbelästigung kaum schlafen und fühle mich gesundheitlich beeinträchtigt. Der Betreiber des Geschäfts kümmert sich trotz Beschwerden nicht um das Problem. Was kann ich gegen die Lärmbelästigung unternehmen?