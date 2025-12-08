Ein Paar zieht aus: An wen muss der Vermieter die Kaution auszahlen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 15. Dezember 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Rückzahlung der Kaution geht.

FRAGE: Wir vermieten eine Wohnung an ein Ehepaar, das sich scheiden lässt und das Mietverhältnis fristgerecht beendet. Die Kaution wurde ursprünglich vollständig vom Konto des Mannes überwiesen, nun fordert jedoch die Frau, dass die Hälfte der Kaution direkt an sie ausbezahlt wird.

Der Mann wiederum verlangt die gesamte Rückzahlung auf sein Konto. Da beide Mieter Vertragspartner sind und wir nicht wissen, wer die Kaution tatsächlich getragen hat, wollen wir uns nicht in den Streit einmischen. Auf welches Konto müssen wir die Kaution rechtlich korrekt zurückzahlen: auf das ursprüngliche Konto des Mannes oder anteilig je zur Hälfte an beide Mieter?