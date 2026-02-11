Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 23. Februar 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Entfernung eines Zauns geht.

FRAGE: Darf der Nachbar meinen Zaun einfach entfernen? Ich habe ein Grundstück gekauft, auf dem sich auf meiner Liegenschaft nahe der Grundgrenze ein Maschendrahtzaun befunden hat.

Die Nachbarin hat diesen Zaun und auch die Grenzpflöcke ausgerissen und auf mein Grundstück geworfen.