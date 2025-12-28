Wie bringe ich den Verwalter dazu, eine Versammlung einzuberufen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 12. Jänner 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um das Abhalten von Eigentümerversammlungen geht.

FRAGE: Unsere Hausverwaltung hat seit über drei Jahren keine Hausversammlung mehr einberufen.

Wenn ich sie als Wohnungseigentümer ersuche, eine Versammlung einzuberufen, weil viele Themen anstehen, bekomme ich immer nur eine Abfuhr. Wie gehe ich nun weiter vor?