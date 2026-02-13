Wie setzt man die Sanierung allgemeiner Teile im Haus durch?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 23. Februar 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den Kauf einer sanierungsbedürftigen Dachgeschoßwohnung und die Frage der Sanierungskosten geht.

FRAGE: Wir haben in einem rund 100 Jahre alten Haus eine sanierungsbedürftige Dachgeschoßwohnung erworben. Wir haben bereits erste Schritte für eine Sanierung unternommen und das Dach probeweise geöffnet und stellenweise die Dämmung entfernt.

Dabei haben wir festgestellt: Die Dämmung wurde nicht korrekt verbaut oder ist defekt. Wir können außerdem den Strom nicht an die Hauszuleitung anschließen, weil diese veraltet ist. Wie gehen wir hier richtig vor?