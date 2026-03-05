Wie setzen Wohnungseigentümer den Einbau elektrischer Garagentore durch?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

FRAGE: Ich bin Eigentümer in einem Haus mit 36 Eigentumswohnungen und einer Garage, welche überdacht, aber von außen zugänglich ist. Die Tore sind nur händisch zu öffnen und zu schließen. Durch die Zugänglichkeit kommt es immer wieder zu Vandalismus, außerdem wird die Garage von Passanten als Abkürzung genutzt. Was braucht es, um die Installation elektrischer Rolltore zu beschließen?

Ulrich Voit: Zunächst empfehle ich Ihnen, die Angelegenheit mit Ihrer Hausverwaltung zu erörtern und – sofern möglich und tunlich – das Gespräch mit den weiteren Wohnungseigentümern zu suchen. Die von Ihnen gewünschte Maßnahme, die Ersetzung der Schranken bzw. Einfahrtstore durch elektronische Rolltore, kann nur unter Einbeziehung allgemeiner Teile der Liegenschaft durchgeführt werden.

Ulrich Voit ist Notar in Wien

Daher benötigen Sie die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer. Ganz allgemein darf diese Änderung nicht das Erscheinungsbild des Hauses schädigen oder schutzwürdige Interessen der (anderen) Wohnungseigentümer beeinträchtigen. Demgegenüber muss eine dem heutigen Standard entsprechende Nutzungsmöglichkeit der Garagen ermöglicht werden. Ferner muss die gewünschte Änderung der Übung des Verkehrs entsprechen oder einem wichtigen Interesse der Wohnungseigentümer dienen.