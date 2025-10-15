Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 20. Oktober 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Abgrenzung von Rechten geht.

FRAGE: Welche Rechte hat ein Mitbewohner im Rahmen einer Wohnungseigentumsgemeinschaft, dem von seinem verstorbenen Ehepartner das Wohnnutzungsrecht und der Fruchtgenuss im Grundbuch eingeräumt wurden? Die Wohnung selbst gehört den Kindern aus einer Vorehe des Verstorbenen.

Kann er bei Hausversammlungen sowie bei Besprechungen der Gemeinschaft das „große“ Wort führen und sich als Hausvertreter aufspielen? Wie sieht es aus mit dem Mitspracherecht bei Investitionen, Sanierungen, Reparaturen, wenn Mittel aus der Investitionsrücklage verwendet werden bzw. unter Umständen Kredite aufgenommen werden müssen? Das sind doch Agenden, die den Eigentümern zustehen?