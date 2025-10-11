Müssen wir als Mieter eines Hauses ausmalen, wenn wir ausziehen?
FRAGE: Wir wohnen in einer Privatvermietung in einem Zweifamilienhaus und der Vermieter hat den Vertrag nun aufgekündigt. Wir sind also im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) und nicht im Mietrecht (MRG) und nun frage ich mich, ob wir ausmalen müssen?
Im Mietvertrag steht diese Verpflichtung zwar, dies ist aber ein Standardmietvertrag und nicht von uns gemeinsam aufgesetzt. Auch die Formulierung „exakt geputzt“ steht darin. Was kann der Vermieter alles beanstanden, wenn die Wohnung in einem normalen Zustand zurückgegeben wird?
Georg Röhsner: Grundsätzlich sind Sie an die vertraglich übernommenen Pflichten (Ausmalen, Reinigen) gebunden. Wenn Ihr Vermieter selbst eine Privatperson ist (kein gewerblicher Vermieter mit einer Vielzahl an Objekten), kommen auch die Schutzbestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht zur Anwendung.
Ein Ausweg bestünde für Sie nur, wenn diese übernommenen Pflichten nach den Umständen des Einzelfalls so grob benachteiligend für Sie wären, dass sie bereits als sittenwidrig (und damit unwirksam) einzustufen wären.
Das könnte dann der Fall sein, wenn der Vermieter etwa die „exakte“ Reinigungsverpflichtung massiv überspannt und von Ihnen Dinge verlangt, die man üblicherweise auch von einem sorgfältigen Mieter, der ein Mietobjekt gereinigt zurückstellt, nicht verlangen würde.
