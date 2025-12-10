Muss ich für den Lifteinbau einen Teil der Wohnung abtreten?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 15. Dezember 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um den nachträglichen Einbau eines Lifts in ein Wohnhaus geht.

FRAGE: Wir sind Hauptmieter in einer Altbauwohnung. Der neue Hausbesitzer baut das Dachgeschoß aus und will dazu einen Lift errichten. Da ein Außenaufzug zu kostspielig für ihn wäre, will er diesen im Inneren des Hauses errichten lassen.

Dazu will er einen Teil unserer Wohnung in Anspruch nehmen: Bad und WC sowie einen Teil des Wohnzimmers. Mit dem Fall hat sich nun bereits das Bezirksgericht beschäftigt, mittlerweile liegt ein Bescheid vor, dass wir diesen Eingriff dulden müssen. Uns wurde dieser Bescheid allerdings noch nicht zugestellt.