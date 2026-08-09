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Wertvolles Wasser: Diese 5 Tipps helfen jedem Haushalt beim Sparen

Viel kostbares Trinkwasser rinnt täglich ungenützt in den Kanal. Das muss nicht sein. Einfache Maßnahmen helfen, den Verbrauch im Haushalt drastisch zu reduzieren.
Vanessa Haidvogl
09.08.2026, 05:30

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Wasser tropft aus Wasserhahn

Wasser ist eine besonders wertvolle Ressource. In Österreich ist es in guter Qualität und ausreichend verfügbar, doch der Klimawandel, steigende Temperaturen und die aktuelle Trockenperiode zeigen: Auch wir müssen sorgsam damit umgehen. Jeder und jede kann im Alltag ganz einfach einen Beitrag leisten. 
In Österreich beträgt der tägliche Wasserverbrauch durchschnittlich rund 130 Liter pro Kopf. Somit wird in den heimischen Haushalten jährlich etwa die Wassermenge des Wolfgangsees verwendet. Der Großteil davon entfällt auf WC-Spülungen, die tägliche Körperpflege und die Küche.

Person wäscht sich die Hände

Wasser aus! Beim Einseifen den Hahn abdrehen.

Diese Tipps helfen beim Wassersparen im Haushalt:

  1. Hahn abdrehen. Beim Obst- und Gemüsereinigen, beim Zähneputzen und Händewaschen das Wasser nicht laufen lassen. So können pro Minute bis zu 15 Liter gespart werden.
  2. Strahlregler einbauen. Damit wird dem durchfließenden Wasser Luft zugemischt. Der Wasserstrahl fühlt sich vollwertig an, transportiert aber nur ein Drittel der Wassermenge durch den Wasserhahn.
Halbgefüllter Geschirrspüler

Geschirrspüler und Waschmaschine arbeiten nur effizient, wenn sie voll geräumt sind.

  1. Waschmaschine und Geschirrspüler möglichst vollgefüllt in Betrieb nehmen. Ist der Geschirrspüler voll beladen, verbraucht er fast die Hälfte weniger an Wasser als bei Handwäsche.
  2. WC-Spartaste drücken. Die kleine Taste spart bis zu acht Liter Wasser pro Spülung.
  3. Tropfende Wasserhähne reparieren. Ein Tropfen pro Sekunde summiert sich auf über 5.000 Liter pro Jahr.
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