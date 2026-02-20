Bauhaus eröffnet erste Interieur-Boutique in Ottakring
Das kika-Leiner Areal in der Sandleitengasse 26/30 in Ottakring wird nachgenutzt. Im ehemaligen Möbelhaus ist ein neues Bauhaus Fachcentrum auf drei Etagen entstanden. Anstelle von Stufen wurden Rollsteige und ein zusätzlicher Lift eingebaut, beheizt wird die Filiale mit Fernwärme, die Errichtung einet Photovoltaikanlage ist geplant.
Auf rund 17.000 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es ein umfassendes Sortiment für Heimwerker und Handwerker. Waren für Werkstatt, Haus und Garten stehen im Vordergrund – von Baustoffen über Elektroinstallation und Farben bis hin zu Fliesen, Bodenbelägen und Sanitärprodukte.
Der großzügige Stadtgarten präsentiert das gesamte Sortiment für die grüne Wohlfühloase, von verschiedenen Pflanzen und Gartenmöbeln bis zu Rasenmähern und Grillgeräten. Erstmals führt Bauhaus in diesem Fachcentrum auch ein vielseitiges Sortiment an Haushalts- und Küchenhelfern.
Der Fokus des neuen Zentrums liegt wegen der urbanen Lage auf Wohnen und Interieur. Hier gibt es Wohnaccessoires von Vasen, Kerzenständer und Tischsets bis zu Pölstern und viele saisonale Dekoartikel.
Im zweiten Obergeschoß ist der erste dauerhafte, stationäre Workwearstore von STRAUSS in Wien, spezialisiert auf Arbeitsbekleidung, und ein modernes Bistro untergebracht, im Erdgeschoss befinden sich ein Coffeepoint und ein Backshop. Bauhaus hat 50 Mio. Euro in den Umbau des Gebäudes gesteckt, 120 neue Jobs wurden geschaffen.
