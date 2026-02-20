Bauhaus eröffnet erste Interieur-Boutique in Ottakring

Das kika-Leiner Areal in der Sandleitengasse 26/30 in Ottakring wird nachgenutzt. Im ehemaligen Möbelhaus ist ein neues Bauhaus Fachcentrum auf drei Etagen entstanden. Anstelle von Stufen wurden Rollsteige und ein zusätzlicher Lift eingebaut, beheizt wird die Filiale mit Fernwärme, die Errichtung einet Photovoltaikanlage ist geplant.

Auf rund 17.000 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es ein umfassendes Sortiment für Heimwerker und Handwerker. Waren für Werkstatt, Haus und Garten stehen im Vordergrund – von Baustoffen über Elektroinstallation und Farben bis hin zu Fliesen, Bodenbelägen und Sanitärprodukte.