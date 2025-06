Nachträglicher Sonnenschutz: Was ist erlaubt, wie wird gefördert?

Denn: „Es es hängt davon ab, ob ich den Sonnenschutzkasten in die Dämmung bekomme.“ Das wiederum ist von der Dämmstärke abhängig, diese betrage in der Regel rund 18 bis 25 Zentimeter.“ Bei verzierten Fassaden achtet das Bundesdenkmalamt darauf, dass der Sonnenschutz möglichst unauffällig in das Gesamtbild des Gebädues integriert wird.

Fuad Salic, Sprecher des Bundesverbandes Sonnenschutztechnik erklärt: „Wiener Wohnen hat sich vor Jahren dazu entschieden, außen liegenden Sonnenschutz zu verwenden. Dies ist in Wien, Niederösterreich und Kärnten in der Bauordnung bereits Standard.“