Transparenz oder Privatsphäre: Wie viel Sichtschutz sollen Fenster bieten?

Neubauten setzen auf viel Glas. Möglichst groß, rahmenlos und mit viel Lichteinfall. Im urbanen Altbau steigen die Fenster hoch bis unter den Stuck und öffnen den Raum zur Straße oder in den Innenhof. Zwei Architekturen, ein gemeinsamer Anspruch: Transparenz. Und genau hier beginnt die Frage nach der Privatsphäre. Braucht das Fenster dafür heute noch einen Vorhang? Oder eine andere Art von Sichtschutz?

„Wir sehen Vorhänge keineswegs als Widerspruch zur Transparenz, sondern als deren Erweiterung“, sagt Sophie Pfeffer, Innenarchitektin bei Destilat. In Projekten mit großzügigen Glasflächen und offenen Grundrissen seien textile Elemente weit mehr als klassischer Sicht- oder Sonnenschutz. „Textilien regulieren Licht, verbessern die Akustik und bringen eine weiche Ebene in architektonisch klare Strukturen.“ Wie viel Sichtschutz zeitgenössisches Wohnen braucht, sei „weniger eine Stilfrage als eine Frage des Wohlbefindens. Bauherren wünschen sich meist Offenheit, aber ebenso die Möglichkeit, diese situativ zu steuern“. Deshalb sollten textile Lösungen früh mitgeplant werden. Pfeffer: „Für uns sind Textilien kein nachträgliches Add-on, sondern Teil der architektonischen Gesamtidee. Zudem spiele Haptik eine zentrale Rolle. „Wir arbeiten gerne mit natürlichen Materialien wie Leinenstoffen, die eine angenehme, spürbare Qualität in den Raum bringen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Leha Wer keinen Vorhang, aber Privatsphäre will, behilft sich mit Plissee. Vorteil: beliebig verschiebbar.

Neue Rolle Auch im gehobenen Wohnbereich hat sich die Rolle des Vorhangs verändert, beobachtet Interior-Designerin Elke Altenberger. „Vorhänge sind nicht verschwunden, sie haben ihre Rolle verändert.“ Sie seien heute weniger „notwendiger Sichtschutz“ als bewusst eingesetztes Gestaltungselement. In Neubauten übernehmen integrierte Systeme wie verdeckt eingebaute Raffstores, minimalistische Screens oder elektrochromes Glas häufig die funktionale Aufgabe. „Das Fenster wird architektonisch mitgeplant, nicht nachträglich dekoriert.“ Dennoch bleiben textile Lösungen in historischen Gebäuden oder atmosphärisch inszenierten Wohnkonzepten essenziell. „Stoffe bringen Weichheit, Tiefe und Identität in den Raum – Qualitäten, die kein technisches System ersetzen kann.“ Technik reguliert, Textil emotionalisiert. Steuerbarer Sichtschutz Gerade in städtischen Lagen ist Privatsphäre zentral. „Sie ist keine Option, sondern Voraussetzung“, weiß Altenberger. „Und sie wird heute nicht als Abschottung verstanden, sondern als steuerbares Element.“ Gewünscht wird „Tageslicht ohne Einblick, Sonnenschutz ohne Abdunkelung, Komfort ohne manuelles Handling“. Die Lösung liege oft in kombinierten Systemen: transparente Stores für tagsüber, technische Screens gegen Blendung, motorisierte Mehrfachsysteme im Smart Home.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daunenspiel / Harris Studio Vorhänge vermitteln Gemütlichkeit und sind als Gestaltungselemente wieder en vogue.

In der Wohnpraxis zeigt sich, dass textile Elemente mehr leisten als reine Funktion. „Vorhänge haben zwei wesentliche Aspekte: Sie sorgen für Gemütlichkeit in einem Raum und fördern somit Wohlbefinden und Wärme“, sagt Sofia Vrecar, Inneneinrichterin und Inhaberin von Daunenspiel. Leichte Lösungen Große Terrassenfenster seien zwar helle Erweiterungen, „bieten aber gerade in Österreich mit sechs Monaten Winterzeit keinen schönen Ausblick bei Dunkelheit“. Schwere Seitenteile seien weniger gefragt, um Räume nicht zu überladen, stattdessen setze man auf leichtere Lösungen. „Naturmaterialien, Leinen und Gitterlook sind schöne Dekorationen, die jedes Wohnkonzept perfekt abrunden.“

Im Altbau werden häufig Raffrollos gewählt, um Fensterproportionen zu definieren und Tageslicht zu erlauben. Plissees oder Screens seien „praktikable Anwendungen, die dem optimalen Blick- und Sichtschutz dienen“, etwa in Bädern oder Vorräumen. Rollos seien gut, um Schlafräume zu verdunkeln. Bei südseitiger Ausrichtung können beschichtete Plissees helfen, Hitzebildung zu reduzieren, ohne Räume vollständig abzudunkeln.

Technologisch entwickelt sich der Markt weiter. Altenberger ortet einen Trend in Richtung „Smart-Glas, automatisierte Beschattung, integrierte Wärmeregulierung“. Gleichzeitig wachse das Bedürfnis nach Sinnlichkeit. „Haptisch angenehme Stoffe und weiche Übergänge zwischen innen und außen gewinnen an Bedeutung.“ Am Ende entscheidet die Qualität der Planung, Offenheit bleibt dabei ein architektonischer Anspruch. Wie sie gesteuert wird, ist eine Frage von Material, Technik – und der individuellen Vorliebe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Leha Textilen Sichtschutz wie Rollo gibt es unifarben und gemustert.