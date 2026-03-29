Für sechs Monate wird eine prominente Wiener Möbeladresse zum Zentrum für Outdoor-Design: Jardini hat diese Woche einen temporären Pop-up-Store in der ehemaligen Leiner-Filiale in der Hadikgasse 256 im 14. Bezirk eröffnet.

Gartenmöbel statt Leerstand

Nach monatelangem Leerstand wird das ehemalige Möbelhaus nun wieder bespielt. Wenn auch nur zeitlich begrenzt im Erdgeschoß. Wer Balkon oder Terrasse neu gestaltet, findet bis Ende August auf rund 1.000 Quadratmeter eine große Auswahl an Möbelstücken – von bequemen Lounges über elegante Essgruppen und Gartenliegen bis zu Sonnenschirmen.