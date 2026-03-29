Nach Leiner-Aus: Wie das Möbelhaus in der Hadikgasse jetzt genutzt wird
Für sechs Monate wird eine prominente Wiener Möbeladresse zum Zentrum für Outdoor-Design: Jardini hat diese Woche einen temporären Pop-up-Store in der ehemaligen Leiner-Filiale in der Hadikgasse 256 im 14. Bezirk eröffnet.
Gartenmöbel statt Leerstand
Nach monatelangem Leerstand wird das ehemalige Möbelhaus nun wieder bespielt. Wenn auch nur zeitlich begrenzt im Erdgeschoß. Wer Balkon oder Terrasse neu gestaltet, findet bis Ende August auf rund 1.000 Quadratmeter eine große Auswahl an Möbelstücken – von bequemen Lounges über elegante Essgruppen und Gartenliegen bis zu Sonnenschirmen.
Für das zweite Wohnzimmer
Die Jardini-Kollektion bietet designorientierte Gartenmöbel mit hochwertigem Anspruch. Die Auswahl trägt die persönliche Handschrift von Simone Schuster, die auf über 30 Jahre Erfahrung im Möbeleinkauf zurückblickt und die Marke Jardini seit 2012 zu einer der erfolgreichsten Gartenmöbelmarken Österreichs mit aufgebaut hat.
„Wir wollten keine beliebige Auswahl, sondern eine kuratierte Designlinie, die leistbar bleibt“, sagt Gerrit Venter von Jardini. „Garten und Terrasse sind heute erweiterter Wohnraum. Der Pop-up-Store versteht sich als erlebbare Ergänzung zu unserer digitalen Plattform – Beratung, Inspiration und sofortige Kaufmöglichkeit vor Ort inklusive.“
Ergänzt wird das Sortiment durch die Marke Hartman sowie die Kollektion „Schöner Wohnen Garten“, die Jardini exklusiv in Österreich führt. Geöffnet ist der neue Store jeweils von Donnerstag bis Samstag, von 11 bis 17 Uhr.
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