Dachausbau in Wien: Mehr Wohnraum ohne Bodenversiegelung

Dem Architekten – selbst als Migrant nach Wien gekommen – ist dabei auch der soziale Aspekt wichtig, das belegen die Projekte in den weniger guten Lagen Wiens. Durch die Aufstockung findet eine Durchmischung im Haus aber auch im Grätzel statt, da die neu geschaffenen Wohnungen durch den Dachausbau verkauft werden – während in den Geschoßen darunter vor allem Mieter wohnen. Ihnen werden während der Bauzeit Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt, erzählt der Architekt.

Die Bestandshäuser wurden saniert, wenn möglich Balkone fassaden- und innenhofseitig angebaut, das Gebäude begrünt und das Dachgeschoß ausgebaut. So entsteht zusätzlicher Wohnraum, doch auch die Bewohner in den unteren Geschoßen profitieren, die Wohnqualität im sanierten Haus ist höher durch neue Fenster, den neuen Balkon. Der begrünte Innenhof sorgt zusätzlich für mehr Lebensqualität , sowohl für die neuen als auch für die bestehenden Bewohner.

Ein Beispiel für einen gelungenen Dachausbau ist das Wohnhaus in der Arndtstraße 88 in Wien-Meidling. „Die Umsetzung war allerdings alles andere als einfach: Wir mussten über mehrere Jahre hinweg intensive Überzeugungsarbeit leisten, um das Projekt in dieser Form mit Balkonen genehmigt zu bekommen“, erzählt Armin Daneshgar. Ein anderes Projekt ist jenes in der Quellenstraße 22 im 10. Bezirk. Hier wurden drei Geschoße aufgestockt, zwölf neue Wohnungen sind entstanden. Der begrünte Innenhof und neue Freiflächen sorgen für mehr Lebensqualität für alle Bewohner.

Noch viele Hürden

Das ist genau das Problem. Das Potenzial für solche Projekte ist zwar da, doch oft scheitern sie an den starren Bau-Richtlinien. „Wir brauchen mehr Flexibilität in der Bauordnung“, fordert Andreas Pfeiler. Er wünscht sich, dass die Regelwerke verschlankt werden und Überbürokratisierung abgebaut wird. „Es gibt Projekte, wo wir viele Jahre auf die Baubewilligung warten“, nennt Armin Daneshgar ein Beispiel.

„Wenn du ein bisschen anders bauen willst, dauert es länger.“ Hinzu kommt, dass der Ausbau begrenzt sei. Derzeit stünden ab dem Gesimse meist rund 4,5 Meter für einen Dachausbau zur Verfügung, das seien laut dem Architekten meist zwei Geschoße.