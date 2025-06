Praterateliers im neuen Licht: Historische Gebäude erstrahlen nach Sanierung

Vierzehn Monate haben die intensiven Arbeiten an den historischen Praterateliers gedauert. Jetzt erstrahlen die ehemaligen Bildhauerateliers wieder in neuem Glanz. Der Nord- und der Südpavillon sind die einzigen verbliebenen Ausstellungspavillons der Wiener Weltausstellung von 1873. Der Bestand wurde vom Kulturministerium in Zusammenarbeit mit der Bundesimmobiliengesellschaft und dem Atelier Architekt Palme behutsam saniert und an moderne Standards angepasst.