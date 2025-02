Holz trifft Hightech: Neue Seilbahnen in der WM-Region Saalbach

Pünktlich zur bevorstehenden Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm setzen zwei neue Seilbahnprojekte Maßstäbe in Sachen Design, Technik und Nachhaltigkeit. Die Streubödenbahn in Fieberbrunn und die 12er-Nordbahn in Hinterglemm sollen nicht nur Technologie mit Architektur vereinen, sondern auch zur Verbesserung der Infrastruktur im Skicircus beitragen.