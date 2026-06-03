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Village im Dritten fast fertig: Das kosten Miete und Kauf

Halbzeit im Village: 11 von 22 Baufelder sind im neuen Stadtquartier im dritten Bezirk bereits fertiggestellt. Was Miete und Eigentum im Durchschnitt kosten.
Vanessa Haidvogl
03.06.2026, 05:20

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Village im Dritten aus der Vogelperspektive

Das „Village im Dritten“ geht in die finale Phase. In den nächsten Wochen werden auch die letzten Baukräne verschwinden. 11 von 22 Baufelder sind bereits fertiggestellt. Das neue Stadtquartier im dritten Bezirk bietet schon heute Hunderten Bewohnern ein neues Zuhause. Insgesamt wird es rund 2.000 Wohnungen nach der Gesamtfertigstellung im zweiten Halbjahr 2027 geben, 1.300 Wohnungen davon als freifinanzierte Miete (440) bzw. Eigentum. 740 Wohnungen sind gefördert bzw. ein Gemeindebau.

Laut ARE Austrian Real Estate, die 15 der insgesamt 22 Baufelder entwickelt, ist die Hälfte der Eigentumswohnungen aktuell verkauft. Die Preise für Eigentum sind bei durchschnittlich rund 8.000 Euro pro m² angesiedelt. Die Mietpreise liegen im Durchschnitt zwischen 17 und 18 Euro pro m² netto ohne Betriebskosten.

Projekt „Unikat für Freigeister“

Aktuell im Bau ist das ARE-Projekt „Unikat für Freigeister“ mit 109 Eigentumswohnungen.

Grüne Mitte 

Der rund zwei Hektar große Bert-Brecht-Park ist der grüne Mittelpunkt des Village und wird voraussichtlich im Juli geöffnet, weitere Grün- und Freiflächen sind bei den einzelnen Projekten zu finden.

Zu einem lebendigen Stadtquartier gehören auch Plätze zum Arbeiten und Einkaufen sowie für Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung. Ein großer Nahversorger ist bereits eingezogen. Die ersten Gastroangebote gibt es ebenfalls schon. „Village Works“, das zweite Bürogebäude nach den Docks, wurde im Februar fertiggestellt.

Eigentum wieder teurer: Hier kostet der Quadratmeter am meisten

Vor Kurzem wurde der Mietvertrag für eine Apotheke abgeschlossen. Ab 2027 soll auch ein Fitnessbetreiber einziehen. Die neue AHS für mehr als 1.000 Schüler in der Otto-Preminger-Straße feiert demnächst Dachgleiche.

Village im Dritten aus der Vogelperspektive

Das „Village im Dritten“ soll im zweiten Halbjahr 2027 fertiggestellt sein.

Lokale Ressourcen 

Das Village zeichnet sich nicht nur durch seine fahrradfreundliche Gestaltung aus, es ist auch nahezu autofrei und es verfügt zudem über ein innovatives Energiesystem mit Wien Energie mit 500 Erdwärmesonden, PV-Anlagen mit insgesamt ein Megawatt Peak und Fernwärme. Bis zu 80 Prozent der Heizenergie werden aus lokalen Quellen gewonnen.

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