Mietwohnung: Warum nicht nur das Gehalt über den Zuschlag entscheidet
Worauf achten Sie beim ersten Eindruck eines Mietinteressenten?
Neben dem gepflegten und freundlichen Auftreten spielen auch der berufliche Hintergrund und die Einkommenssituation eine Rolle. Ebenso klären wir im Sinne des Vermieters den Grund für den Umzug, die geplante Mietdauer und die Anzahl der künftigen Bewohner.
Was entscheidet am Ende, wer die Wohnung bekommt?
Stimmiger Gesamteindruck, also positives Auftreten, ehrliche und transparente Angaben sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Haushaltseinkommen – ca. das 2,5-Fache – und der Miete.
Ihr „Geheimtipp“, wie Bewerber ihre Chancen erhöhen können?
Schon beim Erstkontakt noch vor der Besichtigung offen mit dem Makler kommunizieren. Und bei der Abgabe eines Mietanbots eine kurze persönliche Vorstellung beilegen.
Worauf achten Sie beim ersten Eindruck eines Mietinteressenten?
Pünktlichkeit und Höflichkeit beim Besichtigungstermin sind Pflicht. Wer seine Unterlagen vollständig dabei hat oder gleich per eMail nachreicht, punktet sofort.
Was entscheidet am Ende, wer die Wohnung bekommt?
Finanzielle Sicherheit – ein regelmäßiges Einkommen mit Lohnzettel und Dienstvertrag, bei Studierenden eine Haftung der Eltern. Vollständige Unterlagen, schnell und transparent, sowie Verlässlichkeit für die Vermieter.
Ihr „Geheimtipp“, wie Bewerber ihre Chancen erhöhen können?
Wie beim Job-Interview macht eine strukturierte Bewerbungsmappe den Unterschied. Mit Anschreiben samt Foto – warum diese Wohnung, warum gerade ich? – plus wichtigste Dokumente. Wer es innerhalb weniger Stunden nach der Besichtigung schickt, zeigt Professionalität und echtes Interesse.
Worauf achten Sie beim ersten Eindruck eines Mietinteressenten?
Höflich und unkompliziert sein: Keine Sonderwünsche, rasch auf Fragen reagieren, flexible Terminabstimmung.
Was entscheidet am Ende, wer die Wohnung bekommt?
Der Eigentümer entscheidet zwischen den Mietanboten. Das Gesamtbild zählt und nicht nur das höchste Gehalt.
Ihr „Geheimtipp“, wie Bewerber ihre Chancen erhöhen können?
Leer stehende Wohnung ab Folgemonat übernehmen. Wenn Haustiere, dann Foto mitschicken. Ist ein Online-Formular auszufüllen und sind Unterlagen hochzuladen, dann dies nutzen und kein eMail senden. Gehaltsnachweise über das Haushaltseinkommen proaktiv mitschicken. Bei Studenten: Gehaltsnachweis der Bürgen. Wenn „between Jobs“: Lebenslauf und letzter Gehaltsnachweis. Eigenen KSV-Auszug besorgen und mitschicken.
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