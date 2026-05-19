Mietwohnung: Warum nicht nur das Gehalt über den Zuschlag entscheidet

Worauf achten Sie beim ersten Eindruck eines Mietinteressenten?

Neben dem gepflegten und freundlichen Auftreten spielen auch der berufliche Hintergrund und die Einkommenssituation eine Rolle. Ebenso klären wir im Sinne des Vermieters den Grund für den Umzug, die geplante Mietdauer und die Anzahl der künftigen Bewohner.

Was entscheidet am Ende, wer die Wohnung bekommt?

Stimmiger Gesamteindruck, also positives Auftreten, ehrliche und transparente Angaben sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Haushaltseinkommen – ca. das 2,5-Fache – und der Miete.

Ihr „Geheimtipp“, wie Bewerber ihre Chancen erhöhen können?

Schon beim Erstkontakt noch vor der Besichtigung offen mit dem Makler kommunizieren. Und bei der Abgabe eines Mietanbots eine kurze persönliche Vorstellung beilegen.