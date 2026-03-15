Mietwohnung in Wien: So bekommen Sie den Zuschlag

Eine neue Wohnung zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Die Richtige zu finden, ist noch um einiges schwieriger. Egal ob Miete oder Eigentum: Die Entscheidung für eine Wohnung muss wohlüberlegt werden. Was es bei der Suche und der Besichtigung zu beachten gilt, erklärt Maklerin Irene Rief-Hauser von Feine Immobilien. KURIER: Was ist eine gute Lage?

Irene Rief-Hauser: Das hängt vom Alter, der Lebensphase, den Interessen der Suchenden ab. Jeder schätzt einen Nahversorger oder öffentliche Verkehrsmittel ums Eck, für Familien sind Schulangebote wichtig. Aber auch Gastronomie oder Ärzte in der Nähe sind Pluspunkte für die Immobilie. In Wien entscheidet man sich oft nicht mehr für einen Bezirk, sondern für die Mikrolage, das Grätzl.

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Zimmeranzahl oder Quadratmeter: Was zählt heute mehr?

Es macht Sinn, auf die Raumanordnung zu schauen, etwa auf die Anzahl der Schlafzimmer. Familien wünschen sich, dass jedes Kind ab dem Schulalter ein eigenes Zimmer als Rückzugsort hat. Was ist die richtige Größe?

Immer die, die ich mir leisten kann. Wenn sich ein junges Paar Eigentum schaffen möchte, sollte es eine Starterwohnung wählen und nicht eine Vier-Zimmer-Wohnung für die zukünftigen Kinder. Was ist bei der Besichtigung zu beachten?

Wenn möglich, zu verschiedenen Tageszeiten (Lichtverhältnisse, Belästigung durch Lärm und Gerüche) besichtigen. Die Umgebung erkunden. Welche Shops oder Cafés gibt es? Das Haus selbst anschauen. Wie sieht es mit der Sauberkeit aus? Sind die Gänge verstellt? Ist im Lift Platz für einen Kinderwagen?