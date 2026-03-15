Mietwohnung in Wien: So bekommen Sie den Zuschlag
Eine neue Wohnung zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Die Richtige zu finden, ist noch um einiges schwieriger. Egal ob Miete oder Eigentum: Die Entscheidung für eine Wohnung muss wohlüberlegt werden. Was es bei der Suche und der Besichtigung zu beachten gilt, erklärt Maklerin Irene Rief-Hauser von Feine Immobilien.
KURIER: Was ist eine gute Lage?
Irene Rief-Hauser: Das hängt vom Alter, der Lebensphase, den Interessen der Suchenden ab. Jeder schätzt einen Nahversorger oder öffentliche Verkehrsmittel ums Eck, für Familien sind Schulangebote wichtig. Aber auch Gastronomie oder Ärzte in der Nähe sind Pluspunkte für die Immobilie. In Wien entscheidet man sich oft nicht mehr für einen Bezirk, sondern für die Mikrolage, das Grätzl.
Zimmeranzahl oder Quadratmeter: Was zählt heute mehr?
Es macht Sinn, auf die Raumanordnung zu schauen, etwa auf die Anzahl der Schlafzimmer. Familien wünschen sich, dass jedes Kind ab dem Schulalter ein eigenes Zimmer als Rückzugsort hat.
Was ist die richtige Größe?
Immer die, die ich mir leisten kann. Wenn sich ein junges Paar Eigentum schaffen möchte, sollte es eine Starterwohnung wählen und nicht eine Vier-Zimmer-Wohnung für die zukünftigen Kinder.
Was ist bei der Besichtigung zu beachten?
Wenn möglich, zu verschiedenen Tageszeiten (Lichtverhältnisse, Belästigung durch Lärm und Gerüche) besichtigen. Die Umgebung erkunden. Welche Shops oder Cafés gibt es? Das Haus selbst anschauen. Wie sieht es mit der Sauberkeit aus? Sind die Gänge verstellt? Ist im Lift Platz für einen Kinderwagen?
Langes Suchen frustriert. Wie kann man das vermeiden?
Man soll den Objekten eine Chance geben. Sich nicht auf etwas ganz Bestimmtes versteifen, flexibel und fantasievoll bleiben. Vielleicht ist die Wohnung wegen der Größe oder der Etage nicht auf den ersten Blick die Traumimmobilie, hat aber das Potenzial, dazu zu werden. Meist muss man sich entscheiden: für das Objekt oder die Mikrolage. Beides passt nie zu hundert Prozent. Wer flexibel ist, findet schneller eine Wohnung.
Gerade bei der Mietwohnung herrscht große Konkurrenz. Wer bekommt den Zuschlag?
Die Präsentation ist wichtig. Das fängt schon beim Schreiben an den Makler mit einer höflichen Anrede an. Bei der Besichtigung soll man pünktlich sein. Mittlerweile werden 50 Prozent der Termine abgesagt bzw. die Interessenten kommen gar nicht. Wenn Auftreten und Anbot passen, entscheidet die bessere Bonität. Auch sehr wichtig: Schnell reagieren, wenn die Wohnung auf den Markt kommt.
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