Toiletten-Upgrade: So gestalten Sie Ihr stilles Örtchen einladend

Einst thematisch unterrepräsentiert in der Innenarchitektur- und Designwelt, avancierten Toiletten dank der heute vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und Materialien sogar in sozialen Medien bereits zu gehypten Fotomotiven.

Egal, ob einzige Toilette in der Wohnung oder Gäste-WC im Haus, ein Upgrade des stillen Örtchens lohnt sich allemal. Und wer ganz neu plant, kann erst recht schon im Vorfeld einige wesentliche Punkte berücksichtigen.