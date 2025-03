Ein begehbarer Kleiderschrank für jeden Raum: Tipps und Tricks

Ein begehbarer Kleiderschrank ist für Erwachsene in etwa das, was ein Baumhaus für Kinder ist – ein geradezu magischer Ort. Der wahre Luxus ist wohl ein eigenes Ankleidezimmer à la Carrie Bradshaw, aber auch schon eine In-Room-Lösung macht glücklich. Vorausgesetzt, die Planung stimmt und das Ordnungssystem hält, was es verspricht.

Mit passenden Schiebetüren (etwa bei Nischen), Trennwänden oder Raumteilern (Regalwand, Holzpaneele, Vorhang, gespannte Seile, Glaswand) lässt sich in fast jedem Schlafzimmer – ab zehn Quadratmeter – oder einem anderen Raum eine begehbare Garderobe installieren. Am besten nach Maß gefertigt, denn so kann jeder Millimeter genutzt werden.