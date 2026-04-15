Befristung: Muss der Vermieter an das Ende des Mietvertrags erinnern?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 20. April 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um das Ende eines Mietvertrags geht.



FRAGE: Ich bin privater Vermieter. Der Mietvertrag mit dem aktuellen Mieter endet mit Ende Juni. Da er die Miete nie pünktlich bezahlt, bin ich an einer Verlängerung nicht interessiert. Muss ich den Mieter an das Ende erinnern? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich möchte ihm kein Recht auf Aufschub der Beendigung bieten, wenn die Info zu knapp kommt.