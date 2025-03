Die Birkenfeige (Ficus Benjamina), auch „Benjamini“ genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Maulbeergewächse. Die Art ist in Nepal, im nördlichen Indien, in Bangladesch, Burma, südlichen China, von Malaysia bis ins nördlichen tropischen Australien beheimatet. Hierzulande ist sie eine beliebte Zimmerpflanze.

„Mein Ficus Benjamin war all die vergangenen Jahre zufrieden mit meiner Betreuung. Seit einigen Wochen bekommt er jedoch gelbe Blätter, ist also unglücklich. Was kann die Ursache dafür sein? Der Standort beim Fenster ist immer derselbe“, schreibt eine KURIER-Leserin.